Orlando Marciel Macena, suspeito de matar o idoso João Moreira Neto, de 64 anos, com tiros de escopeta teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia. A decisão da justiça foi publicada na terça-feira (9).

Neto foi morto com tiros na cabeça, na noite de segunda (8), no Ramal do Rodo, na região do bairro Amapá, em Rio Branco. De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ele foi baleado depois de ser confundido como sendo um invasor à residência do autor.

Ao chegar no local, a polícia foi informada pelo dono da casa que tinha escutado dois disparos de arma de fogo. Ao fazer as buscas no quintal, os policiais encontraram o idoso caído e o óbito foi constatado pela perícia. Após mais buscas, foram localizadas munições e três armas de fogo e Macena preso em flagrante.

“Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado Orlando Marciel Macena, devendo ser expedido o competente mandado de prisão, ressaltando que esta decisão poderá ser revista a qualquer momento se a situação fática e processual for alterada”, diz a decisão da justiça.

Ainda conforme a decisão, a defesa do suspeito chegou a pedir a liberdade provisória, mas o pedido também foi negado. O G1 não conseguiu contato com a defesa de Macena.

Prisão em flagrante

A polícia foi acionada e o suspeito de 24 anos, estava no local e confessou o crime. A família dele informou à polícia que, por já ter ocorrido furtos e roubos no local, Maceda costumava ficar em um galpão vigiando a possibilidade de invasão da propriedade por criminosos.

Foi quando o idoso, que era conhecido da família, viu a situação, foi saber que o rapaz estava fazendo escondido no depósito e acabou sendo confundido com um invasor e levando os tiros. Ainda segundo a polícia, o jovem confessou o crime.

A mãe do suspeito relatou à polícia que ele faz uso de remédio controlado e estava sob efeito de bebida alcoólica. O jovem e as armas apreendidas foram levados para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (Defla). Do G1 Acre

Veja Abaixo Matéria Relacionada: