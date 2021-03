Através de uma parceria com o Governo do Estado do Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lançou o Programa ‘Auxílio do Bem’ para atender famílias de baixa renda com um auxílio mensal, em razão da pandemia do covid-19.

Para ser inserido no programa, nenhuma das pessoas da casa deve possuir vínculo de emprego ativo, não pode estar recebendo ou ter recebido seguro desemprego, bolsa família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e auxílio emergencial, além disso a renda por pessoa da família não pode ultrapassar o valor de R$178, sendo necessário ainda ser maior de 18 anos, salvo em caso de mães adolescentes a partir de 16 anos.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Delcimar Leite, enfatizou a importância do programa para as famílias de baixa renda.

“Tivemos um momento muito difícil com o vírus e com a alagação, e esse auxílio vem para ajudar e contemplar essas pessoas que não recebem nenhum outro tipo de benefício, e nem tem renda”, enfatizou a secretária.

As famílias que apresentam os critérios estabelecidos para receber o benefício, devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social de Cruzeiro do Sul, através dos telefones abaixo relacionados, para buscar informações e realizar um possível cadastro.

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (68)33227124 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes (68) 33224303 / (68)99909-2608 / (68) 99909 – 4448

