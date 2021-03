A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil, por meio da Coordenação de Imunização, realizou nesta Quinta-Feira (11), uma reunião com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), para planejar a logística de vacinação nos idosos da zona rural.

“Estamos montando um cronograma para imunizar os idosos da zona rural contra a Covid-19 e para isso já solicitamos dos ACS, o levantamento do quantitativo de idosos aptos a tomarem a vacina para termos a relação do quantitativo de doses necessárias para cada ramal. Também solicitamos que eles estejam passando nas casas anunciando o dia e o local certinho da vacinação,” disse Ivanessa Cunha, Coordenadora de Imunização.

Vale destacar que alguns idosos estão fazendo o agendamento com seus respectivos agentes de saúde para tomar a vacina na unidade de saúde da zona urbana.

Ramal da Bacia e São Pedro serão os primeiros a serem vacinados

De acordo com a Coordenadora, está agendado para Terça-feira, dia 16.03.2021 a vacinação dos idosos do Ramal da Bacia e São Pedro.

“Brevemente será divulgado o cronograma completo de vacinação, no entanto é importante explicar que os ramais mais distantes que tem poucos idosos da faixa etária de 70 anos para cima, deverão aguardar a chegada da vacina para a etapa dos 60 anos, pois dessa forma todos serão vacinados e não correrá o risco de desperdício de doses, tendo em vista que a vacina chega em frascos com 10 doses que devem ser ministradas ao mesmo tempo para não haver perda,” explicou Ivanessa.

Entenda melhor: Há ramais com apenas 3 ou 4 idosos e com isso precisa ser montado um esquema para que dois ou mais ramais recebam as doses ao mesmo tempo, já que os frascos vem com 10 doses e precisam ser ministradas ao mesmo tempo.

O agendamento pode ser feito dos telefones: (68) 3548 – 1414 e (68) 99203 – 3420.

