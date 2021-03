A Coordenadora de imunização do Município de Assis Brasil, Ivanessa Cunha, informa aos idosos acima de 70 anos, que a vacinação contra a Covid-19 está sendo feita através de agendamento através dos telefones: (68) 3548 – 1414 e (68) 99203 – 3420.

Ivanessa destaca que o agendamento deve ser feito porque precisa-se ter uma logística adequada para não haver perda de doses, uma vez que a Secretaria recebe frascos com 10 doses que devem ser ministradas ao mesmo tempo, senão perde-se tais doses.

A Coordenadora informou que os idosos com mais de 80 anos, que por algum motivo ainda não receberam as doses, não precisam se desesperar, pois terão sua dose aplicada, conforme está previsto no cronograma de público alvo.

