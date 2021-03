Conteúdos pedagógicos produzidos pela SEE do Acre estão servindo a comunidades escolares do Amazonas, do Amapá, de Roraima e Rondônia, pelos canais do Amazon Sat. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Assessoria – A Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo e maior rede de televisão aberta da Região Norte, elogiou o governo do Estado do Acre pela forma como vem conduzindo o projeto Escola em Casa, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), que fornece conteúdos pedagógicos aos estudantes da rede pública em ano letivo atípico, por conta da pandemia de Covid-19.

O reconhecimento foi feito pessoalmente por Manoel Maia, diretor-geral da Rede Amazônica no Acre, em visita ao gabinete do secretário Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, na manhã desta quinta-feira, 11 de março, ocasião em que o “Ferreira da Cruz” celebra o seu aniversário. O executivo aproveitou para anunciar a renovação da parceria entre a SEE e a rede que ele representa, ao final do ano letivo de 2020.

Acompanhado de Rarismar Bezerra, chefe do Departamento de Mídias Digitais da SEE, o executivo da TV Acre retransmitiu ao secretário a mensagem do CEO do grupo Rede Amazônica, Phellipe Daou Junior, em Manaus, de que o trabalho dos técnicos da SEE “está agregando valor imensurável para, praticamente, todas as comunidades escolares da Amazônia” que são cobertas pelos canais do Amazon Sat.

“Este é um grande presente que recebo hoje, de saber que nosso empenho por um bom trabalho está sendo de utilidade também para os nossos vizinhos. Gostaria de compartilhar esta felicidade com toda a comunidade escolar. Essa resposta positiva é o que nos move a continuar atendendo com a maior presteza possível os nossos estudantes, com extensão aos demais, nos estados vizinhos”, comemorou o secretário.

Manoel Maia, da TV Acre, esteve na SEE para anunciar a continuidade da parceria da Rede Amazônica com o governo do Estado do Acre para retransmitir as aulas remotas. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Maia afirmou que os conteúdos produzidos pela SEE, considerados de altíssima qualidade, estão contribuindo, nesta parceria com a Rede Amazônica, para que a rede escolar de municípios de difícil acesso, no Amazonas, em Roraima, no Amapá e também na vizinha Rondônia, sejam contempladas com as videoaulas e não prejudiquem o seu ano letivo.

O reconhecimento chega num momento em que o governo registra mais de 3,1 milhões de acessos ao portal da plataforma Educ, desde que o programa Escola em Casa foi iniciado oficialmente, no dia 22 de junho de 2020, até estes primeiros dias de março de 2021.

Sem a possibilidade das aulas presenciais por conta do risco da contaminação de estudantes e trabalhadores pela Covid-19, a equipe da SEE deu início ao programa Escola em Casa, com o apoio da Coordenação Nacional do Projeto Escola Digital.

Além da plataforma, que pode ser acessada no endereço Clique aqui e veja: educ.see.ac.gov.br, os conteúdos da SEE para estudantes podem ser assistidos pelo Canal Amazon Sat e ouvidos pelas rádios Aldeia e Difusora Acreana.

O portal Educ foi desenvolvido numa parceria entre SEE e a Rede Escola Digital, este último um programa do Instituto Natura, do Instituto Inspirare e da Fundação Telefônica Vivo.

