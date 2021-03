Visando revitalizar obras em estado de inatividade, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou na manhã dessa quarta-feira, 10, a Fábrica Municipal de Óleo de Citronela. Que está fechada há pouco mais de 3 anos e se encontra em completo estado de abandono.

Para Alceu Borges, químico responsável pela empresa de citronela e vice-presidente da cooperativa que cuida da fábrica, a prefeitura acerta muito ao perceber a importância de revitalizar e botar pra funcionar a estrutura da fábrica: ” A importância dessa indústria é extrema para nossa região, que é uma região endêmica. Além disso, ela vai trazer renda para as famílias que produzem a citronela, e ainda auxiliar no aumento da qualidade de vida, já que o produto é repelente, bactericida e faz bem de várias formas”. E seguiu: “E a importância para o cooperativismo em Cruzeiro do Sul é incalculável. Nós, como cooperativa, poderemos produzir! Já faz alguns anos que a gente vem lutando pra poder ativar essa indústria e agora, como a mão que nos estende o prefeito Zequinha, vamos poder crescer como cooperativa e absorver mais famílias. Já que nosso intuito será sempre aumentar a capacidade de produção e melhorar a renda dos nossos cooperados”, finalizou o químico.

A Fábrica de Citronela foi fruto de uma emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales : “Sou prefeito de toda Cruzeiro do Sul e estou junto de todos os nossos parlamentares, não existem adversários para mim. Existe a população de Cruzeiro do Sul, que precisa de toda nossa ajuda. E é isso que faremos durante todos os dias do nosso mandato”. Sobre a revitalização da indústria, Zequinha Lima disse ainda: ” Estamos vivendo um momento muito complicado na economia. E num momento como esse é inadmissível que você tenha uma obra dessas, parada há quase 4 anos. Isso aqui deveria estar gerando emprego e fortalecendo a economia das pessoas que já plantaram a citronela na expectativa de ter a fábrica para que fosse possível ter uma renda maior. Isso aquece nossa economia. Por isso, estamos assumindo um compromisso de que, num curto espaço de tempo, nós vamos entregar os equipamentos e reformar toda a estrutura danificada”, disse Zequinha Lima.

O que é, e pra que serve o óleo de citronela

O óleo de citronela é extraído das folhas e caules da espécie Cymbopogon, rico em geraniol, citronelol e citronelal, utilizados na fabricação de velas, cremes e loções.

Também é um repelente de insetos de origem vegetal, aprovado para este uso no Brasil desde 1938 (ANVISA). Estudos mostram também que o óleo de citronela possui fortes propriedades antifúngicas e que é efetivo em acalmar cães.

