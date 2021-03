A prefeitura do Município de Assis Brasil, vem enfrentando grandes problemas, não só pela crise migratória, como também pelos desmandos da gestão passada deixados como herança para o próximo gestor, no caso o atual prefeito Jerry Correia.

Após a dedução obrigatória da saúde e educação, o saldo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) correspondente ao mês de março ficou zerado para a Prefeitura de Assis Brasil. Esse foi o terceiro bloqueio do ano, somando quase meio milhão de reais retidos pela União.

O motivo dos bloqueios é o não pagamento dos encargos sociais das folhas de pagamento referentes aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro do ano de 2020. Enquanto a prefeitura ainda era administrada pelo ex-prefeito Antônio Barbosa (Zum) do PSDB.

Vale destacar ainda que quem acaba prejudicado com essa não arrecadação deste recurso é o próprio município, que conta com esta verba para o desenvolvimento da Cidade. O prefeito Jerry lamentou profundamente o ocorrido.

“Esse Fundo de Participação dos Municípios (FPM) Faz muita falta! Com esse dinheiro dava pra avançar em algumas obras de infraestrutura do nosso município, como recuperação de ruas e melhorias nos ramais”, concluiu o prefeito Jerry Correia.

