Sérgio Moro (Foto: Divulgação)

Brasil 247 – Sergio Moro, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Jair Bolsonaro, que outrora foi considerado o “homem do ano” por canais da mídia corporativa e denunciado após o escândalo da Vaza Jato, agora amarga um recorde de 63% rejeição popular, segundo pesquisa da consultoria Atlas divulgada no portal El País nesta quinta-feira (11).

De acordo com a Atlas, é Luiz Henrique Mandetta é o político com a imagem mais positiva entre os líderes medidos pela pesquisa (40%), seguido por Bolsonaro, que tem 36% de imagem positiva, contra 60% de negativa. Lula, por sua vez, aparece com os mesmos 36% de índice positivo do presidente, alta de três pontos em relação a janeiro, provavelmente o começo do reflexo de sua reabilitação política. Seu nêmesis, o ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro Sergio Moro, aparece com recorde de rejeição (63%), a maior desde que o Atlas começou a medir.

A pesquisa Atlas foi realizada por meio de 3.721 entrevistas por meio da internet e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também aponta que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, com 44,9% dos votos válidos, contra 36,9% do ex-capitão.

