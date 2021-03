Assessoria – Com aumento de internações por Covid e visando eliminar o perigo da falta de oxigênio no Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quinta-feira (11) ao Ministério da Saúde um ofício, onde solicita apoio do ministério à Secretaria de Saúde do Estado do Acre para a implantação urgente de uma usina de produção de oxigênio na Região Tarauacá/Envira.

Além disso, Jesus Sérgio solicita a contratação imediata de novos profissionais e abertura de novos leitos em Tarauacá e Feijó, para melhor atender a população da região.

Ainda no ofício, o parlamentar reforça um pedido anterior do seu mandato para que o Estado do Acre seja urgentemente incluído como prioridade no Programa Nacional de Imunização, e assim realizar a vacinação em massa de seus habitantes contra a Covid-19,

“O Acre vive hoje um cenário de guerra com o período pós-enchente, surto de dengue e o aumento nas internações por Covid. Falta leitos de UTI para atender todos os infectados. A situação é grave e ainda corre o risco de faltar oxigênio, por isso, é urgente um ação enérgica do Ministério da Saúde no Estado, pois pode haver uma explosão ainda maior dos casos gerais e também de óbitos nos próximos 30 dias, além do surgimento de novas variantes do SARS-COV-2, diante da pressão genética ao vírus no ambiente de alta circulação no Acre”, afirmou Jesus Sérgio.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.