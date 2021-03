O deputado estadual, Jenilson Leite, protocolou nesta quarta-feira, 10, solicitando através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, um pedido ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que realize com urgência mutirões do Projeto Cidadã nos municípios que foram atingidos pela cheias dos rios.

“É com urgência que precisamos que esses atendimentos sejam feitos nos municípios alagados, pois muitas famílias perderam seus documentos e com isso terão dificuldade para terem a segunda via e podem ser prejudicadas na hora de receber algum beneficio por parte dos governos”, disse o deputado.

Segundo dados do Governo do Acre, mais de 120 mil pessoas foram afetadas pelas cheias dos rios em 10 municípios.

“Para tirar a segunda via, essas pessoas precisaram desembolsar R$ 60 e este é um valor muito alto para essas pessoas”, afirma Jenilson. Ele destaca que isso é construir cidadania quando esses serviços são oferecidos de graça para a população.

“Precisamos ajudar essa pessoas nesse sentido, estivemos ajudando durante o período da alagação e agora após as cheias, essa ajuda é de grande importância para todos as pessoas que perderam seus documentos”, acrescentou o deputado.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.