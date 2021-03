Assessoria – O governador Gladson Cameli e parte de sua equipe de governo se reuniram na manhã desta quinta-feira, 11, por videoconferência, com o senador Márcio Bittar para mais uma rodada de conversas sobre investimentos para o Acre que possam ser encaixados no Orçamento Geral da União deste ano ainda a ser votado.

Márcio Bittar, relator do Orçamento para 2021, reforçou que ele tem sido pautado sob toda a crise econômica e social causada pela pandemia de Covid-19, exigindo bom senso e muito trabalho para definir as prioridades de gastos da União. Bittar também destacou que este é um momento sério, mas que a atenção aos estados e setores que mais precisam de apoio não deve ser descartada.

O governador Gladson Cameli reafirmou a parceria e importância de ter o senador Márcio Bittar ao lado de seu governo. Com a relatoria, tem convicção de que o Acre sairá bastante beneficiado pelas decisões, que já incluem negociações de um investimento de R$ 100 milhões só este ano para a revitalização do Igarapé São Francisco e um aporte de meio bilhão junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para diversos projetos no Estado.

“Eu agradeço demais todo o empenho do senador Márcio Bittar para com o Acre, nosso povo e toda sua contribuição e articulação neste momento difícil que passamos. Para o Acre, ter o senador como relator do Orçamento foi um presente para o estado”, conta o governador.

As equipes de governo e do senador irão se reunir a partir do próximo domingo, 20, para definir novos detalhes junto ao Orçamento.

“Vou me reunir com o Ministério da Saúde, outros poderes e autoridades. Sabemos o momento difícil que a região amazônica vem passando e precisamos unir forças e aproveitar essa relatoria para discutir mais avanços para a região, principalmente o nosso Acre”, destacou Bittar.

