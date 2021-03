A comissão que foi proposta pelo Deputado estadual Daniel Zen (PT) e é presidida pelo deputado Roberto Duarte (MDB), que ainda tem outros deputados componentes da mesma. O deputado estadual Neném Almeida (Sem Partido), se disse espantado com a situação dos hospitais de Feijó e Manoel Urbano, que segundo ele o ambiente das unidades chega a ser de abandono e insalubre.

“Eu fiquei espantado quando entrei no hospital de Feijó, as portas e janelas quebradas, estrutura suja e com as condições de trabalho inadequadas para os servidores daquela unidade. Mas quando pensei que a situação em Feijó era feia, me espantei quando cheguei em Manoel Urbano, que tem um hospital menor que meu escritório, tudo sem as mínimas condições”, disparou Neném.

Os deputados Cadmiel Bomfim (PSDB), cobrou melhoria no serviço de SAMU em Feijó e disse que em termos de medicamentos, os hospitais do estado estão abastecidos e que a comissão irá fazer esse acompanhamento de perto.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.