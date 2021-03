“É necessário que o governo faça as contratações, pois o Idaf é responsável pelo controle sanitário do rebanho acreano, um dos principais vetores da economia do Acre”, disse o deputado

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), protocolou junto à Mesa Diretora da Aleac nesta quarta-feira (10) uma indicação pedindo ao governador Gladson Cameli a contratação dos médicos veterinários aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) de 2020, homologado em novembro do ano passado.

Segundo o parlamentar tucano, a convocação se faz necessária devido ao reduzido número de profissionais habilitados para exercer toda a demanda administrativa do órgão, que é de extrema importância para o controle sanitário do rebanho acreano e, consequentemente, o desenvolvimento da pecuária no estado.

“A falta de veterinários compromete os trabalhos do Idaf e possíveis avaliações e auditorias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É necessário que o governo promova essas contratações, pois o Idaf é responsável pelo controle sanitário do rebanho acreano, um dos principais vetores da economia do Acre. As contratações são fundamentais para não comprometer o desenvolvimento da economia acreana”, disse o deputado.

