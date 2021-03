Francisco Ubiragildo Machado Vasconcelos será o palestrante. Imagem: Ilustração.

A segunda palestra do ciclo voltado para o servidor público, que será dia 17 de março, às 17h, traz a temática “Planejamento Financeiro, buscando oportunidades”, idealizada para orientar o servidor a começar a pensar em formas de se planejar financeiramente.

O palestrante convidado da vez é o Francisco Ubiragildo Machado Vasconcelos (Bira), gerente do Branco do Brasil, pós-graduado em Gestão de Pessoas, certificação em investimentos pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Mas o que é um planejamento financeiro? Talvez você já tenha tentado se planejar financeiramente alguma vez na vida, mas não sabia se estava indo no caminho certo. O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta para começar a ter mais controle sobre o seu orçamento – não importa quão apertado ele seja no momento.

Ao aprender como fazer um planejamento e se dedicar ao controle financeiro pessoal, você se aproxima de suas metas, das mais simples às ousadas, como explica Glauber Abecassis, chefe do Departamento de Capacitação da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag).

“A palestra vai tratar dessa questão de buscar oportunidades. O palestrante busca, com essa temática, orientar os servidores, principalmente neste momento de incertezas que todos passam no período de pandemia”.

As inscrições podem ser feitas por meio do link disponível na página da Seplag (clique aqui) ou pelo QR Code na imagem acima, basta apontar a câmera do celular para o código ou tirar print da imagem. Se inscreva também pelo link na Bio do Instagram @seplag.com.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Coletiva de imprensa de Lula, sobre a recente decisão do ministro Edson Fachin, anulando o julgamento de Moro contra ele, e sobre a votação do julgamento da suspeição do ex-juiz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.