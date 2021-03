Enterro de vítima do coronavírus no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP) 26/05/2020 – Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Brasil 247 – O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.233 mortes causadas por Covid-19, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quinta-feira (11). O total de mortes subiu para 272.889.

É a segunda vez consecutiva que o país tem mais de dois mil óbitos em decorrência da doença em apenas um dia. Na quarta-feira (10), 2.286 pessoas perderam a vida para o coronavírus, sendo este o recorde de mortes diárias no Brasil desde o início da pandemia.

No último dia foram contabilizados 75.412 novos casos diagnósticos positivos de coronavírus, totalizando 11.277.717 casos.

