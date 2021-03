A Prefeitura de Porto Walter realizou o levantamento topográfico da área que abrigará as obras de construção da Concha Acústica, que será construída com recursos no valor de R$ 460 mil reais, destinados pelo Deputado Federal Flaviano Melo.

“O procedimento consiste no mapeamento do terreno, analisando as variações de relevo e projeções. A medição dessas áreas é fundamental para a construção dessa obra”, explica a Engenheira Civil, Andreza Modesto.

O novo espaço faz parte das ações de apoio aos projetos de infraestrutura turística, do Governo Federal através do Ministério do Turismo.

“Uma importante obra para a valorização cultural dos nossos artistas. Além disso, somará valor econômico e social para nossa cidade”, destaca o Prefeito César Andrade.