O Prefeito de Epitaciolândia, acompanhado do Assessor de Gabinete Sérgio Mesquita e o Vereador Rubens, estiveram em Rio Branco no ITERACRE – Instituto de Terras do Acre, para tratar sobre o processo de regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do município.

A comitiva do prefeito foi recebida pelo Diretor do Setor Jurídico Leandro Simâo de Araújo e a chefe de divisão de emissão de títulos Isabele Cristine Passos Craveiro.

Na reunião foi feito encaminhamento de retomada do processo que estava parado desde a gestão anterior, tendo em vista que já foi feito todo levantamento no Bairro José Hassem, porém existem muitos entraves que devem ser sanados para que a prefeitura e ITERACRE possam emitir os títulos definitivos para os proprietários de terrenos.

Para o prefeito Sérgio Lopes o titulo definitivo é bom para todos. “Queremos dar celeridade processo de regularização fundiária de áreas urbanas, para emitir os títulos definitivos, pois com esse documento em mãos o proprietário passa além de ter o direito real de seu terreno, pode também acessar linhas de financiamentos para construção, reforma e ampliação de sua casa, por exemplo.” Destacou Lopes.

