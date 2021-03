A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos em parceria com o DEPASA, está realizando serviços de limpeza das fossas de prédios públicos municipais e estaduais.

Segundo informou o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Chiquinho Frota, os serviços não param, mesmo com o forte inverno a prefeitura está com várias frentes de trabalho.

“Firmamos uma parceria com o DEPASA para limpar as fossas dos prédios públicos do município e estado, o Governo do Estado tem sido fundamental para que possamos realizar alguns trabalhos, tendo em vista que a prefeitura não possui determinado maquinário ou equipamento, e, o estado tem nos atendido prontamente”, destacou Chiquinho Frota.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.