Polícia Militar prende homem por tráfico de entorpecentes em Senador Guiomard

Policiais Militares do 4° Batalhão, da Polícia Militar do Acre (4° BPM/PMAC), prenderam um homem por tráfico de entorpecentes, na tarde desta terça-feira (09), no município de Senador Guiomard.

Durante patrulhamento, os militares foram acionados para verificar uma denúncia de que havia homens armados em via pública, no bairro Chico Paulo. No local, depararam-se com um veículo suspeito que iniciou fuga ao visualizar a equipe policial.

Após acompanhamento, o veículo foi abordado. Durante a busca pessoal, nada foi encontrado com o condutor. Entretanto, populares informaram que durante a fuga o motorista se desfez de uma sacola. Após buscas, foram encontrados 19 papelotes de cocaína.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, à delegacia do município para demais providências.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.