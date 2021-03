Policiais Militares, do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO/PMAC), prenderam uma dupla portando duas armas de fogo, na noite desta terça-feira (09), no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

Os militares estavam em patrulhamento no bairro Glória, quando avistaram dois homens em atitudes suspeitas que, ao perceberem a chegada da equipe do Giro, tentaram se evadir. Os militares fecharam o cerco, com apoio da equipe da Companhia de Choque, e conseguiram capturar os dois indivíduos.

Após busca pessoal, foram encontradas com a dupla, duas armas de fogo sendo uma pistola calibre 380, 27 munições, 02 carregadores e um revólver calibre 32 e 04 munições.

Os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia para demais providências.

