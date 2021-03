Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) apreenderam um adolescente e prenderam quatro homens com drogas e munições. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 09, no bairro Mocinha Magalhães e contou com o apoio da Companhia de Policiamento de Choque (CPchoque) e da Companhia de Policiamento com Cães (CPcães).

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificarem uma ocorrência em que homens estariam armados e vendendo drogas em uma residência. Na chegada dos policiais, um adolescente que estava sendo o olheiro do grupo tentou avisar os infratores que a polícia havia chegado, mas ele não tevê êxito e acabou detido. Em seguida, os militares cercaram a casa e comprovaram que o local funcionava como uma “boca de fumo”.

Foram apreendidos 12 munições, um carregador de pistola, 37 gramas de maconha, 27 gramas de skank (espécie de maconha mais potente), 51 gramas de oxidado de cocaína, 50 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e também diversos materiais usados na embalagem e produção de entorpecentes.

Os militares também prenderam os quatro indivíduos que estavam no local, um deles estava com dois mandados de prisão em aberto. Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

