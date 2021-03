O deputado Pedro Longo assumiu oficialmente nesta quarta-feira (10) a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), depois da leitura da mensagem do governador Gladson Cameli durante a sessão na Casa do Povo.

Em seu primeiro pronunciamento na tribuna virtual como líder, Longo afirmou que pretende contribuir para agilizar a pauta de votação da Aleac e que buscará dialogar com todas as bancadas.

“O nosso compromisso é com uma liderança que promova diálogo e conciliação com todos, independentemente dos partidos”, explicou.

A indicação de Longo foi elogiada tanto pelos deputados que compõem a base quanto pelos oposicionistas, que destacaram sua competência e serenidade.

Longo esclareceu ainda que houve a criação de um novo bloco, envolvendo o PTB, o PDT e o PV. De imediato, como pontuou o parlamentar, serão formadas as comissões para dar início à votação de vetos e projetos, possivelmente, a partir da próxima semana.

Diversos parlamentares já pediram a intervenção do novo líder para buscar providências específicas junto ao Governo do Estado, especialmente na área da Saúde.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.