Paralelamente às ações de enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Epitaciolândia tem intensificado também o trabalho de combate a dengue no município.

Atenta ao período chuvoso, que favorece o ciclo reprodutivo do mosquito vetor, a Prefeitura mobilizou equipes do setor de endemias, que realizam o bloqueio, a fiscalização de depósitos e terrenos baldios, inspeções e pulverização com bombas costais motorizadas, nos bairros e logradouros adjacentes como a Comunidade do Nari Bela Flor ou em áreas onde foram registrados casos de Dengue, Zika ou Chikungunya.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde o envolvimento da comunidade é fundamental para reduzir os índices de infestação. “Os profissionais do setor de endemias estão em campo, trabalham seguindo rigorosamente as normas técnicas, mesmo durante esse período de enfrentamento ao coronavírus, porque entendemos que serviços essenciais não podem parar. Mas a conscientização também é muito importante. Pedimos aos moradores que cuidem dos seus quintais, evitando o acúmulo de água parada”, pontuou o secretário de saúde Cassius Hassem.

A Gerente de endemias, Karoline, ressaltou que pequenos depósitos, como latas, plásticos e cascas de ovos, que fazem parte do lixo doméstico, devem ser acondicionados adequadamente para serem coletados pelo serviço de limpeza pública, porque, quando despejados de forma irregular, podem se tornar criadouros do mosquito. Ela salientou ainda aquelas pessoas que vierem a apresentar qualquer um dos sintomas de Dengue, Zika ou Chikungunya devem procurar a unidade de saúde mais próxima para que o caso seja

notificado.

Segundo a Gerente foi realizado uma ação mês de janeiro nos bairros (Aeroporto, Liberdade e José Hassem) com índice maior de casos e contou com o apoio das ACS e o Exército Brasileiro que tem sido um grande parceiro do município. Além disso, foi realizado borrifação no Km 09 de acordo com as notificações no mês de fevereiro e será dado continuidade aos trabalhos de borrifação e orientações na cidade com base nas notificações.

