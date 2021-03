Com mais 5.800 doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan, que chegaram na tarde desta quarta-feira, 10, o Acre contabiliza um total de 90.380 doses recebidas de imunizantes contra a Covid-19, considerando as 54.690 primeiras e as 35.690 segundas doses.

O lote a ser distribuído faz parte da 7ª etapa da primeira fase de vacinação dos grupos prioritários, contemplando 20% das pessoas de 70 a 74 anos e 2% dos trabalhadores da Saúde, atingindo 83,8% desse público.

A vacinação contra a Covid-19 foi iniciada nacionalmente em 19 de janeiro, tendo como estratégia a distribuição fracionada de montantes de doses aos estados. As pautas de distribuição têm ocorrido em intervalos quinzenais ou semanais, a depender da disponibilidade de doses pelos laboratórios.

Confira mais informações no informe abaixo:

INFORME TÉCNICO Nº003.2021 – VACINAÇÃO COVID19

Veja Abaixo Matéria Relacionada

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.