Assessoria – Para contribuir ainda mais na ajuda para as milhares de famílias atingidas pelas enchentes nos rios em 10 municípios acreanos e que em muitos casos perderam tudo que tinham, o deputado estadual Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em nome dos demais 23 parlamentares entregou nesta terça-feira, 9, cerca de 3 toneladas de alimentos , roupas, calçados, fraldas e materiais de limpeza para a Campanha SOS Acre.

“Essa nossa contribuição em nome de todos os deputados estaduais e dos servidores que também colaboraram representa um pouco do nosso compromisso com essas pessoas que ainda estão sofrendo com as consequências das enchentes e precisando da solidariedade de todos nós”, disse Nicolau.

O presidente da Aleac contou a presença dos deputados Tchê (PDT), Líder do Governo Pedro Longo (PV), Gerlen Diniz (Progressista) e do primeiro secretário da Aleac,deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Os servidores que ajudaram na campanha de arrecadação foram representados pela secretária adjunta Karen da Silva e a diretora da escola do legislativo, Rachel Farias.

As doações foram entregues a Procuradora-Geral do MPAC Kátia Rejane, que estava acompanhada do também Procurador Sammy Barbosa.

“Desde o início o objetivo era sairmos da zona de conforto e criarmos essa grande rede de solidariedade. Eu agradeço em nome do Ministério Público os.24 deputados estaduais e servidores que se mobilizaram e que acreditam na nossa instituição. Vamos nos empenhar mais ainda para que essa ajuda chegue em quem realmente precisa”, disse Kátia Rejane.

