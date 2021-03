O líder do PDT na Câmara Municipal, vereador Fábio Araújo, avaliou como insuficientes as respostas dadas por Tião Bocalom, na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (09).

O prefeito participou por efeito do requerimento protocolado pela bancada do PDT na Casa, para prestar esclarecimentos sobre as ações da Prefeitura de Rio Branco em relação ao combate da pandemia de Covid 19, o surto de dengue e a assistência à população afetada pelas enchentes.

“Nós protocolamos o requerimento porque quando a população mais precisou o prefeito se ausentou da cidade e tem se ausentado constantemente. Compareceu na sessão, mas não nos deu respostas claras e objetivas sobre nossos questionamentos, ao contrário, foram insuficientes e não fomos contemplados como o esperado”, classificou.

O vereador Fábio Araújo ainda questionou o prefeito sobre o atraso no pagamento dos servidores da Zeladoria da Cidade (SMZC). “O trabalho dos garis e roçadores é fundamental no combate a dengue, pois a limpeza da cidade é uma das formas de combate aos focos de proliferação do mosquito transmissor da doença e durante o surto, eles tiveram que cruzar os braços para reivindicar seus salários. Vamos continuar cobrando providências, porque fomos eleitos para isso.”, concluiu o pedetista.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.