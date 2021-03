A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde está vacinando durante toda essa semana idosos de 70 anos acima, para facilitar o acesso ao imunizante o setor de imunização coordenado pela Enfermeira Jessica Moraes da Silva, montou um posto ambulante no Salão Paroquial na Igreja São Sebastião.

Segundo informou a coordenadora do setor de vacina contra covid-19, muitos já estão recebendo a 2ª dose do imunizante. “Estamos montando postos ambulantes de vacinação a fim de facilitar para que todos os nossos idosos que se encaixam na faixa etária do cronograma do Ministério da Saúde recebam as duas doses da vacina, além disso estamos fazendo campanhas nos rádios, mídias sociais e carro volante para alcançarmos o maior número de idosos possível.” Destacou a coordenadora.

Segundo informou o Secretário Municipal de Saúde Dr. Cassius Hassem, um novo lote do imunizante está previsto para chegar na próxima sexta feira, esse lote será destinado ao público de 65 anos acima. A Secretaria de Saúde informa ainda que as pessoas que já receberam a primeira dose e está dentro do tempo estipulado pode procurar os postos ambulantes para receber a segunda dose.

A ação de vacinação no posto montado no Salão Paroquial permanecerá de hoje dia 09 até o dia 11 de março sempre das 08 as 16h, para receber a vacina tem que ter 70 anos ou mais, levar consigo comprovante de residência, cartão do SUS e carteirinha de vacinação.

