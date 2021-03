A Federação do Comércio do Acre (Fecomércio) doou para Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na tarde desta segunda-feira , dia 08, mais de três mil itens em donativos, entre 1 mil kits de limpeza, 1 mil kits de água mineral e 1 mil cestas básicas para ajudar na assistência das famílias que tiveram prejuízos com a enchente do Rio Juruá.

A Fecomércio está colaborando com as ações humanitárias em apoio às famílias que foram afetadas pela enchente em vários municípios do Acre. Com o apoio do 7 º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, e da Secretaria de Estadual de Assistência Social, a coordenadora do Programa Mesa Brasil no Acre, Marizete Melo, visitou os municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, na manhã desta segunda-feira, para entregar uma remessa de alimentos, água e produtos de limpeza. À tarde, foi realizada a assinatura de um termo de doação com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Além desses kits, lá em Rio Branco e aqui em Cruzeiro do Sul, estamos distribuindo sopas provenientes de todo sistema da Fecomércio. Nosso sentimento é de solidariedade que, além de estarmos ajudando com essas doações neste momento, a gente também leva esperança, leva amor para essas pessoas”, disse Marizete.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu pela colaboração da Fecomércio e afirmou que é uma ajuda significativa para o município que teve milhares de famílias desabrigadas com a inundação.

“Quero agradecer à Fecomércio, ao Sistema S e aos parceiros pela solidariedade ao povo do Acre, especialmente ao do Juruá. A solidariedade hoje está batendo na porta dos acreanos e que bom que nosso povo está abrindo seu coração, para que ajudas com essa estejam chegando à mesa das pessoas que estão necessitando neste momento. Então, muito obrigado por todas as doações que, com certeza, chegarão para as pessoas que mais precisam”, garantiu o prefeito Zequinha Lima.

