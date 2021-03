Durante a semana da mulher, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar atendimentos médicos focados no público feminino, que está nos abrigos, devido à alagação histórica que ocorreu no município.

O projeto chamado de: “Por elas”, vai percorrer os abrigos, levando atendimento médico, atendimento de enfermagem, coleta de PCCU, solicitação de mamografia, entrega de kits de higiene (máscara, sabonete, pasta e escova dental), agendamento de exames laboratoriais e realização de teste rápido (de acordo com a solicitação médica).

Para o secretário de Saúde, Agnaldo Lima, os atendimentos são uma forma de ajudar às mulheres, que passam por uma situação delicada: “Estamos levando atendimento até as pessoas, pois sabemos o quanto precisam neste momento. Para mim, isso é fazer saúde pública”, declarou Agnaldo.

O prefeito Zequinha Lima, falou da importância dos trabalho dos profissionais da saúde e garantiu que as equipes da prefeitura, seguirão firmes no atendimento às vítimas da alagação:

“Nossas equipes da prefeitura estão agindo para tentar minimizar os transtornos causados por essa alagação histórica. E nesse momento, com a pandemia se agravando, esses atendimentos de saúde são fundamentais e salvam vidas”, disse o gestor. E seguiu: “São muitos os desafios que estamos enfrentando, mas estaremos juntos da nossa população, trabalhando pra solucionar problemas”, destacou o prefeito.

