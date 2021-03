PM/AC – Militares das Companhias de Rondas e Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), desfizeram uma boca de fumo localizada no bairro Triângulo Novo, na tarde desta segunda-feira , 8 de março.

Com informações da Assessoria de Inteligência do Bope e denúncias acerca do comércio de drogas no local, as equipes fizeram a abordagem e flagraram um dos homens tentando se evadir de uma distribuidora com uma sacola contendo 74 trouxinhas de substância aparentando pasta a base de cocaína. Outros três – um deles monitorado – faziam o embalo de entorpecentes no interior da residência vizinha ao local, cuja pesagem totalizou 210 gramas. Duas balanças de precisão e um liquidificador com resquícios do produto ilícito foram apreendidos.

Na busca no interior da distribuidora, foram encontrados ainda dois vasos com cerca de 170 gramas aparentemente de cocaína e a quantia de R$5.561,50. No local, foram presos mais um homem e uma mulher, que se apresentaram como proprietários da distribuidora e da casa ao lado, respectivamente.

Todos os suspeitos foram presos – dois deles assumiram a propriedade da droga – e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o conteúdo apreendido.

