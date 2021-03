Ação policial contou com mais de 50 policiais da capital e do interior. Polícia Civil – Foto: Odair Leal

Assessoria – A Polícia Civil do Estado Acre, por meio do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gecot) em ação conjunta com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf) desencadearam a segunda fase da Operação Fake Bois e cumpriram seis mandados de busca e apreensão na capital, Rio Branco, em Senador Guiomard e Capixaba.

A ação policial contou com mais de 50 policiais da capital e do interior, que cumpriram mandados expedidos pelo juízo da Vara Criminal de Acrelândia.

O objetivo desta segunda fase da operação é a colheita de provas que demonstrem a forma de atuação de grupo criminoso que atua com ilícitos tributários no ramo da agropecuária.

Durante a ação, as equipes puderam apreender três armas de fogo, munições e recolheu vasto material documental, que será remetido a análise pericial para identificar elementos comprobatórios que irão subsidiar o inquérito policial.

A primeira fase da Operação Fake Bois foi deflagrada no dia 26 fevereiro, quando foi possível identificar pessoas que fraudavam o sistema de Guia de Transporte de Animais (GTA), desmantelando um esquema de corrupção de emissão do documento de transporte de animais, que é obrigatório.

