Vereadores em sabatina com prefeito Tião Bocalom (PP) Imagem: Divulgação

Diante da péssima administração que o prefeito Bocalom vem realizando em Rio Branco, os vereadores da Cidade não viram outra alternativa a não ser dar uma sabatinada e convocar o gestor para responder questões de ordem mais urgentes de sua administração e fazer alguns esclarecimentos.

A vereadora Lene Petecão fez duras críticas ao prefeito, dizendo não gostar da maneira com que ele se dirige aos parlamentares. “O senhor foi prefeito de uma cidade, que não tinha rios e nem enchentes prefeitos, Rio Branco é diferente de Acrelândia e o senhor precisa liderar isso. Nós estamos fazendo nosso papel de cobrar e fiscalizar as demandas do povo e não tem porque está puxando orelha de vereador não, pois sou da base de apoio, mas não me ausentarei de cobrar melhoria na vida do povo, ” desabafou Lene.

O Vereador Adailton Cruz (PSB), pediu mais transparência no cronograma vacinal e sugeriu que os postos de saúde possam abrir nos finais de semana e assim desafogar as unidades estaduais.

Hildegard Paschoal (PSL), pediu que a prefeitura coloque o portal transparência no ar e atualize, pois somente assim a população terá acesso aos gastos e atos da administração municipal.

Outros vereadores também levantaram questões de ordem social, principalmente na área da saúde e produção.

Bocalom respondeu cada pergunta e disse que diante de um quadro de caos como o que o país e o estado enfrenta. O prefeito falou dos desafios de recuperar a cidade despois de uma enchente e inverno rigoroso, afirmando que aguarda relatório para planejamento das ações, inclusive com recursos garantidos de Brasília.

“Temos 16 equipes mesmo no inverno trabalhando em diversos pontos da cidade, temos uma equipe nova que ainda está aprendendo e o resultado já é animador”, disse Bocalom.

Respondendo a vereadora Lene Petecão (PSD), Bocalom disse que talvez sua maneira de se expressar tenha sido mal interpretada e que em nenhum momento deu puxão de orelha em vereadores, aquém tem maior apreço e respeito.

“Eu tenho grande respeito e gratidão pelo que a senhora e seu irmão Petecão fez por nossa vitória, quero pedir desculpas se me expressei mal, vamos manter essa relação boa, pois é legítimo essa cobrança dos parlamentares”, afirmou o prefeito.

Bocalom finalizou a sabatina, respondendo diversas perguntas dos parlamentares e disse que sua administração vai ser um sucesso e que os que torcem contra, irão quebrar o nariz, pois terá avanços históricos.

“Nossa administração vai ser a mais humanizada dessa cidade, vamos cuidar das pessoas e deixar Rio Branco melhor. Temos recursos para recuperar ramais, construir casas próprias para os alagados e faremos um grande trabalho de recuperação das vias urbanas de nossa cidade. Quem torce pelo fracasso vai quebrar o nariz, pois será um sucesso”, finalizou Tião Bocalom.

