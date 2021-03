Homem foi morto a tiros em frente de distribuidora em bairro de Rio Branco — Foto: Arquivo

Um homem, identificado como Ricardo Alves de Araújo, de 41 anos, foi morto a tiros nesta terça-feira (9) na Rua Quinze, no bairro da Glória, região da Baixada da Sobral. Segundo informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, populares informaram que o crime foi motivado por vingança. A vítima foi surpreendida enquanto estava de bicicleta em frente de uma distribuidora. Do G1 Acre.

A subcomandante do batalhão, major Jokebed Lima, disse que populares afirmaram que o filho da vítima teria ligação com um outro homicídio ocorrido no bairro Boa União. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Não sabemos de qual homicídio eles se referem e nem quando ocorreu esse homicídio que estaria sendo vingado. Um carro que foi roubado foi visto próximo ao local do crime e teria sido usado na fuga do autor. Ele foi deixado em algum ponto, depois foi a pé, cometeu o homicídio e depois foi levado por esse mesmo carro. A vítima foi morta na rua”, disse a major.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar no local, apenas constatou que a vítima tinha ido a óbito. Segundo o Samu, Araújo foi atingido por ao menos cinco tiros, na cabeça, tórax e abdômen.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar pelos devidos procedimentos.

