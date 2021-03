PM/AC – Dois indivíduos foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido na noite desta segunda-feira, 8, por policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), em Tarauacá.

As guarnições do Grupo Tático realizaram a abordagem ao veículo Novo Gol TL, de cor branca, e seus dois ocupantes, durante uma barreira policial montada no local. Ambos foram liberados por não haver ilícitos.

Após deslocarem para outro ponto da estrada, sentido contrário, nas proximidades do km 7, na direção de Cruzeiro do Sul, o veículo Gol 1.0, de cor branca, não obedeceu a ordem de parada e foi acompanhado até as proximidades do presídio local, onde foi abordado. Em seu interior foi encontrada uma caixa contendo o entorpecente, que estava distribuído em 20 tabletes embalados em papel laminado.

Durante a abordagem, o celular do ocupante do automóvel tocou, e em seguida recebeu uma mensagem que dizia para que retornasse, o que sinalizava o aviso de que a polícia estava na estrada. Ao ser questionado pelos policiais, o homem informou as características da pessoa que havia ligado, as quais se assemelhavam com as de um dos primeiros abordados.

Rapidamente, as equipes seguiram na busca dos outros dois envolvidos, entre eles um menor, e os localizaram em frente ao presídio feminino de Tarauacá, onde foram detidos. Todos foram encaminhados para a Delegacia Geral de Polícia de Tarauacá, bem como o produto entorpecente apreendido.

