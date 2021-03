Jair Bolsonaro fez um ataque homofóbico ao governador do RS, Eduardo Leite, ao afirmar que sabe “onde ele enfiou” o dinheiro dos repasses para o enfrentamento à Covid-19 – Foto: Reprodução

Brasil 247 – Jair Bolsonaro atacar os governadores ao afirmar que muitos utilizaram o dinheiro repassado pelo governo federal para enfrentamento à pandemia foi utilizado para organizar as finanças estaduais.

O ataque mais duro, de cunho homofóbico, foi dirigido ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

“Onde o governador do Rio Grande do Sul, que fala muito manso, muito educadamente, uma pessoa até simpática, mas é um péssimo administrador. Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele, mas eu acho que eu sei onde ele colocou essa grana toda aí, não colocou na saúde”, disse Bolsonaro no programa do apresentador Datena, exibido pela Band, de acordo com a coluna Painel.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.