A anulação foi definida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 8 – Foto: Divulgação

Brasil 247 – O senador norte-americano Bernie Sanders, que tentou se lançar enquanto candidato da ala esquerda do Partido Democrata em 2016 e 2020 nos Estados Unidos, comemorou a anulação das condenações contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato de Curitiba.

Segundo Sanders, foi “uma grande notícia que sua condenação altamente suspeita tenha sido anulada. É uma importante vitória da democracia e da justiça no Brasil”. “Como presidente, Lula fez um incrível trabalho para diminuir a pobreza no Brasil e de se posicionar pelos trabalhadores”, lembrou o senador.

As President, Lula did incredible work to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. It is great news that his highly suspect conviction has been annulled. This is an important victory for democracy and justice in Brazil. https://t.co/PPKmLMfinp

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 9, 2021