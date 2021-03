O infectologista e deputado estadual Jenilson Leite foi a frente do INTO, hospital de referência para tratamento de covid-19 no Acre, e fez um pedido emocionado à população do Estado do Acre.”

Olá , meus amigos! Olá, minhas amigas de todo o Estado do Acre! Eu estou aqui de frente o INTO, o principal hospital de referência para covid-19, para fazer um pedido a toda população do nosso estado. Peço que a população colaborem usando máscara. Por favor! Vamos ajudar nesse momento difícil, usando a máscara, ela pode salva muitas vidas”, pediu o médico.

No pedido, o médico afirmou que muitas pessoas perderam a vida no dia de hoje no local e outras pessoas morrerão. ” Aqui no INTO, nós temos muitas pessoas no dia de hoje, algumas já perderam a vida, e outras irão perder. Algumas estão lutando para sobreviver. Certamente elas não irão sobreviver, por conta que essa doença está cada dia mais terrível , a cada dia mais perversa”, lamenta.

Para frear o avançando do coronavírus e as mortes causadas pelo vírus, o deputado diz que é preciso união. ” Nós precisamos de unidade neste momento . Nós precisamos de colaboração. Os nossos profissionais de saúde estão fazendo de tudo para poder ajudar. Eles estão cansados, estão exaustos. Muitos estressados em função da quantidade de gente adoecendo. Se nós tivermos menos pessoas adoecendo, certamente nós iremos poder dar mais atenção para aqueles que procuram um serviço”.

Leite destaca a superlotação na rede de saúde pública e particular. ” A rede de saúde pública e também a rede privada de atenção à saúde estão com filas para dar atenção adequada aqueles que estão adoecendo. E não podemos dar atenção por conta da quantidade de gente. Então, se nós não diminuímos a quantidade de gente adoecendo, se nós não ajudarmos nesse momento que o número de casos só aumenta, não adianta ficar só aumentando leitos de UTI, porque certamente a UTI não vai salvar todo mundo. A UTI não vai salvar muitos pais, muitas mães, muitos irmos que estão indo embora. E a doença por mais que a gente antes pensasse que ela só iria afetar as pessoas mais distantes, ela está a cada dia mais se aproximando de todas as famílias”, afirma.

O médico finaliza o pedido.

“Então, por favor, este é um pedido que neste momento estamos fazendo em nomes dos profissionais de saúde do Estado do Acre: vamos usar máscara. Vamos por favor colaborar. Use máscaras para ir ao comércio, use máscaras para ir a Igreja , para ir trabalhar, ir caminhar. Porque só assim nós podemos diminuir o número de casos de covid-19 em nosso estado. Sabemos que a vacina, que é a saída para essas situação, está muito lenta. Imunizar 70% da população não sabemos quando será feito. Somente a gente dando as mãos, somente a gente colaborando, com certeza nós vamos diminuir o número de casos e o número de perdas”.

