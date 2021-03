O ex-prefeito do município de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, e a deputada estadual Maria Antônia vêm através desta nota lamentar profundamente o falecimento do policial civil aposentado Badu, ocorrido nesta segunda-feira (08) por causas naturais.

Badu, enquanto agente de Polícia Civil, dedicou anos de sua vida para servir a população rodriguesalvense e este fato tende ser reconhecido pela sua atuação no município e seu caráter impar, o casal Dêda e Maria Antônia prestam suas condolências aos familiares de enfrentam este momento de dor e eterna saudade.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso amigo BADU. Que o Senhor nosso Deus o receba em sua morada e conforte todos familiares e amigos. Badu era Agente Polícia Civil e prestou um grande serviço ao povo de Rodrigues Alves. Estamos de Luto!!”, postou a deputada Maria Antônia em sua página do facebook.

