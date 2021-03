O vice-prefeito do município de Epitaciolândia, Prof. Soares, testou positivo para a covid-19 logo após chegar de uma extensa agenda em Brasília juntamente com o prefeito do município, Sérgio Lopes.

Segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, ao chegar de Brasília, Soares já apresentou sintomas da doença e desde então encontra-se internado no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, mas lamentavelmente seu estado se agravou e agora aguarda ser transferido para Rio Branco.

De acordo com o boletim médico do vice-prefeito, o seu estado de saúde é gravíssimo e sua oxigenação no sangue está à 80 necessitando de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém Prof. Soares não tem condições clínicas de ser transferido para Rio Branco através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por conta de seu quadro que está muito delicado.

Se caso houver condições de suportar a transferência pela manhã, o vice-prefeito deverá ser transferido para o Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) pelo helicóptero do estado.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Diante do grande número de reclamações por conta da tarifa de energia, boa parte delas abusivas. Trouxemos essas orientações para toda a população acreana, principalmente, como reaver na justiça uma tarifa justa do consumo de sua energia por mês! O acreano já vem sofrendo demais com os alto preços da cesta básica e outros itens.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.