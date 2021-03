A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Assistência Social, presta uma justa homenagem a todas as mulheres epitaciolândenses neste dia 08 de março em que se comemora o dia Internacional da Mulher.

A Primeira Dama Alliny Saldanha acompanhada da Secretária de Assistência Social Eliad Maria e do Psicólogo Raimundinho, visitaram várias mulheres que são chefes de família, para fazer a entrega de cestas básicas e ouvir um pouco as histórias e ver de perto a realidade em que vivem.

Segundo a Secretária de assistência Social Eliad Maria, são várias famílias assistidas pela prefeitura, na maioria são as mulheres que matem suas casas, muitas trabalham de alguma forma para obter alguma renda que complemente o Bolsa Família. Frisou Eliad. Para a Senhora Devanir Vieira Presidente da Associação Francisco Cândido Polo Agroflorestal da Estrada Velha, a mulher tem um papel fundamental na sociedade, e, tem sim que buscar sua independência através dos seus direitos.

“A mulher não pode achar que o trabalho dela é só cuidar da casa, ela pode sonhar e ir muito além, eu mesma apesar de viver e trabalhar na roça, estudei e hoje estou me formando em pedagogia, e isso prova que somos capazes de conquistar nossos sonhos, pois somos guerreiras e mulheres de luta.” Destacou Devanir.

“Dia 08 de março dia internacional da mulher, nós estamos aqui fazendo um singelo trabalho em parceria com o governo do Estado, temos a oportunidade de conhecer essas mulheres, conversar e dar o nosso apoio, nós temos que ser apoiadoras, incentivadoras.” Temos que cuidar uma das outras, assim estaremos fortalecendo todas as mulheres, a mulher tem um potencial muito grande, ela

tem o poder de mudar e transformar toda uma sociedade, e, através

das mulheres o mundo pode ser transformado.” Destacou Alliny Saldanha.

Neste dia 08 de março a prefeitura parabeniza a todos as mulheres em nome dessas 08 guerreiras.

Adélia Ferreira Magalhães

Olinda Araujo da Silva

Marlete Pereira da Costa

Sebastiana Souza Martins

Alaide Queiroz de Lima

Antônia do Carmo de Almeida Chaves

Francisca da Silva Machipa

Devanir Ramiro Vieira da Silva

