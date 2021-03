Droga estava escondida em compartimento embaixo de carrocinha de moto — Foto: Polícia Militar

A Polícia Militar do Acre (PM-AC), por meio do Grupo Tático, apreendeu na manhã deste domingo (7), uma carga de 57,8 quilos de cocaína que estavam escondidos na carrocinha de uma motocicleta. A apreensão ocorreu na BR-364, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. Três pessoas foram presas. Do G1 Acre.

A motocicleta era conduzida por um homem de 28 anos. Na parte de cima da carrocinha havia um galinheiro para despistar a polícia.

O flagrante ocorreu durante uma barreira da polícia que fazia fiscalização de veículos na região. O homem ao ser questionado, começou a apresentar nervosismo, e levantou desconfiança da guarnição.

Ao fazer as buscas, foram encontradas quatro caixas de papelão lacradas, dentro do compartimento que ficava abaixo do galinheiro onde estava escondida a droga.

As informações da PM são de que o condutor seguia da cidade de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, onde o entorpecente seria entregue. Ele contava ainda com a ajuda de outros dois batedores. Os três foram presos e levados para a delegacia da cidade. Do G1 Acre

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.