Pacientes com Covid-19 são transferidos de Brasileia para tratamento em hospitais na capital Rio Branco Fotos: Cedida

Assessoria – Nesta sexta-feira, 5, M. A. S. S. de 53 anos foi transferido para o Hospital de Traumatologia e Ortopedia (Into-Ac), já o paciente A. V., 71 anos foi transferido neste sábado, 6, para o Pronto-Socorro, diagnosticados com o coronavírus, ambos estavam no Hospital de Brasileia e foram transferidos em caráter de urgência neste final de semana.

O procedimento de transferência ocorre mediante um trabalho integrado com o Samu e o Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer, que tem como suporte o apoio do helicóptero Harpia 4, do Ciopaer da Segurança Pública do Estado. Atualmente dois helicópteros estão prestando esse suporte, ficando um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul, ajudando a região do Juruá.

“Estamos com diversos acionamentos em todo o Acre, ultimamente estamos fazendo resgate de pacientes com covid, e outros tipos de solicitações onde o helicóptero chega mais rápido. Existe toda uma preparação da equipe e o Governo tem incentivado essa prática das operações aéreas em nosso Estado”, ressalta o Comandante de Aeronave, Coronel Carlos Negreiros.

O Into-Acre, hospital de referência no diagnóstico e tratamento dos casos mais críticos da doença, vem recebendo pacientes dos municípios para que possam receber o tratamento necessário para a doença.

“As transferências foram realizadas com sucesso e os pacientes encontram-se internados e em tratamento. Importante destacar a preparação das equipes de transporte aéreo, Samu e das Unidades de Saúde para prestar o melhor atendimento neste período de grave crise sanitária”, afirma o diretor do Into-Ac Dr. Osvaldo Leal.

