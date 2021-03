Corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) — Foto: Alcinete Gadelha.

Francisco Geovane Araújo Nascimento, de 29 anos, foi achado morto com um tiro, na madrugada deste domingo (7). Ele foi encontrado por familiares em um ramal da estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que a vítima teria brigado com a namorada e saiu de casa na noite de sábado (6). Do G1 Acre.

Uma irmã da vítima teria dito à polícia que o irmão tinha discutido e saiu, por volta das 20 horas, para a Transacreana, que era o lugar para onde ele geralmente saía para beber. Depois, os familiares foram em busca dele e o encontraram às margens da via.

Na tentativa de socorrer Nascimento, os familiares colocaram ele em um carro para levar ao hospital. Eles encontraram as guarnições da polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), na rotatória de entrada da Transacreana, segundo o CICC.

Mas, o Samu apenas atestou o óbito. Logo depois o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cabíveis. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

