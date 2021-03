FFAC divulga confrontos do 1º turno do Acreano, mas sem datas confirmadas

Ainda não há data confirmada para início do Acreano 2021 — Foto: Manoel Façanha

Globo Esporte – A Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou nessa quinta-feira (4), durante reunião com os dirigentes dos clubes acreanos, os confrontos do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021, que teve o início adiado e depende da autorização das autoridades de saúde para começar. (Veja todos os duelos no fim desta matéria).

Disputado por pontos corridos, o estadual tem 38 partidas programadas, divididas em 18 rodadas duplas, a serem realizadas no estádio Florestão e Arena Acreana, ambos em Rio Branco (AC). Nove clubes brigam pelo título nesta temporada.

A equipe que somar mais pontos ao fim das 18 rodadas se consagra campeã do primeiro turno. As quatro melhores classificadas avançam para o returno. O maior pontuador deste quadrangular vence o segundo turno. Caso times diferentes vençam primeiro e segundo turno, haverá decisão do campeonato.

Confira todos jogos do 1º turno do Acreano

1ª rodada – Arena Acreana

Galvez x Náuas

Atlético-AC x Andirá

2ª rodada – Arena Acreana

Rio Branco-AC x São Francisco

Plácido de Castro x Vasco-AC

3ª rodada – Arena Acreana

Humaitá x Galvez

São Francisco x Plácido de Castro

4ª rodada – Arena Acreana

Vasco-AC x Rio Branco-AC

Náuas x Atlético-AC

5ª rodada – Florestão

Andirá x Náuas

Rio Branco-AC x Humaitá

6ª rodada – Arena Acreana

São Francisco x Vasco-AC

Galvez x Plácido de Castro

7ª rodada – Florestão

Vasco-AC x Atlético-AC

Plácido de Castro x Humaitá

8ª rodada – Arena Acreana

Náuas x São Francisco

Rio Branco-AC x Andirá

9ª rodada – Florestão

Vasco-AC x Náuas

Galvez x Andirá

10ª rodada – Arena Acreana

Humaitá x São Francisco

Atlético-AC x Plácido de Castro

11ª rodada – Florestão

Andirá x São Francisco

Rio Branco-AC x Galvez

12ª rodada – Arena Acreana

Plácido de Castro x Náuas

Atlético-AC x Humaitá

13ª rodada – Florestão

Vasco-AC x Galvez

Náuas x Rio Branco-AC

14ª rodada – Arena Acreana

São Francisco x Atlético-AC

Humaitá x Andirá

15ª rodada – Florestão

Andirá x Vasco-AC

Plácido de Castro x Rio Branco-AC

16ª rodada – Arena Acreana

Náuas x Humaitá

Galvez x Atlético-AC

17ª rodada – Florestão

São Francisco x Galvez

Atlético-AC x Rio Branco-AC

18ª rodada – Arena Acreana

Andirá x Plácido de Castro

Humaitá x Vasco-AC

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.