Plácido de Castro espera definição do futebol no Acre para receber jogadores e começar pré-temporada – Foto: Manoel Façanha

O Plácido de Castro é uma das equipes que adota cautela nos bastidores do futebol para disputa do Campeonato Acreano 2021, que foi oficialmente adiado por conta da situação pandemia da Covid-19. Para evitar prejuízos financeiros, o Tigre do Abunã contém despesas e só quer receber jogadores de fora do Acre quando houver liberação do futebol profissional.

Segundo o vice-presidente do Plácido de Castro, Nerecildo Silva, na última temporada o Tigre do Abunã teve prejuízo de R$ 100 mil por causa da paralisação do futebol, após fim do primeiro turno a época. O dirigente não quer se precipitar.

– A gente está segurando um pouco, mas já está chegando jogadores. Já conseguimos o local da hospedagem dos meninos, a alimentação, tudo certinho, só esperando a liberação das autoridades de saúde pra gente começar a treinar – afirma.

De acordo com o dirigente, boa parte dos jogadores que serão usados no estadual virão de fora do Acre. Com possível tempo curto de preparação, ele garante que os reforços chegarão praticamente prontos para entrarem em campo.

– É certo que os jogadores não vêm 0% (de condicionamento físico), eles vêm com 80% e queremos chegar a 100% até o dia da estreia – explica Nerecildo Silva.

O Plácido de Castro tem 16 atletas confirmados, mas a maioria deles são da categoria de base. A estreia no estadual será contra o Vasco-AC. (Veja todos os confrontos do 1º turno) O início da pré-temporada depende do aval das autoridades sanitárias. Por Globo Esporte

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.