Um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Assim, podemos citar a ação social realizada entre a Polícia Militar, Colégio Militar Tiradentes, Grupo Petrópolis e os projetos sociais “Amigos solidários” e “Razões para Acreditar”. As instituições, os projetos e os voluntários preocupados com o interesse social, não mediram esforços para ajudar as vítimas das cheias de rios e igarapés que ocorreram em nosso Estado, juntos arrecadaram alimentos e fizeram as doações nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Feijó, às entregas aconteceram nos dias 03 e 04 de março.

Foram arrecadados, organizados e distribuídos 500 cestas básicas, 500 kits de materiais de limpeza, 500 fardos de água mineral, para população atingida pela alagação nos municípios de Sena Madureira, Tarauacá e Feijó, comunidades indígenas também receberam ajuda dos voluntários, que se deslocaram de Rio Branco para fazerem as doações. A Polícia Militar atuou na parte de transporte e logística das doações, os projetos envolvidos e voluntários realizavam as doações.

Cabo PM Derineudo, responsável pelo projeto Amigos solidários, falou sobre a ação. “Temos levado ajuda as famílias atingidas pela alagação, o momento é de união, precisamos de solidariedade e amor ao próximo nestas horas”. Disse o militar.

O Comandante-Geral da PM, Coronel Paulo César, falou sobre a ação realizada. “É importante apoiarmos ações desta natureza, neste momento emergencial a solidariedade é fundamental e a Polícia Militar está sempre disposta a servir e proteger”. Finalizou.

