Lorena Seguel é diretora do Instituto de Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o hospital de campanha do estado — Foto: Arquivo pessoal

Um desabafo emocionante, comovente. Foi assim que uma carta, escrita pela diretora do Instituto de Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o hospital de campanha do estado, viralizou, na noite dessa sexta-feira (5), em Rio Branco. Do G1 Acre

Com o aumento no número de casos da doença e de óbitos no Acre, em uma carta, divulgada em um grupo de profissionais de saúde, Lorena critica as pessoas que não estão cumprindo a quarentena e colocando suas vidas, a das outras pessoas, e a dos profissionais de saúde em risco.

“Não sai da minha cabeça os esforços de toda a equipe que trabalha no Into-Acre. Eles se dedicam à exaustão para salvar vidas na pandemia. Posso afirmar que 99% de todo o tempo que estão trabalhando é de suor, de esforço e dedicação. Aqui não vem servidor que pensa em se divertir ou ganhar rios de dinheiro. É gente que honra o seu juramento, seja ele qual for, em prol da vida. E esse amor incondicional ao próximo é percebido no ar da unidade.”

Em outro trecho, ela diz que cada alta, cada perda, é um turbilhão de emoções, porque, segundo Lorena, os profissionais de saúde são seres humanos, se apegam aos pacientes e seus parentes e também sentem a dor deles.

“Muitas vezes, deixamos nossos familiares doentes em casa e só podemos acompanhá-los por telefone. Até isolado deles, ficamos. Mas, uma coisa é certa, enquanto humanos, também queremos abraçar, beijar, receber o carinho, mas, principalmente, ser respeitados.”

99% de esforço, 1% de indiferença humana

Ela faz duras críticas às pessoas que não seguem as restrições para evitar a proliferação da Covid-19.

“E onde está o 1%? É a porção que nos deixa mais tristes: a incompreensão de algumas pessoas, por acreditarem que não fazemos o nosso melhor. Desde os primeiros casos no Acre, o governador Gladson Cameli vem empenhado em fazer o melhor para que os acreanos passem pela pandemia com o menor dano possível às famílias. Esse esforço é real, nós o vivemos aqui no Into-Acre, todos os dias. Dito isso, deixe-me contar um segredo a você: NÃO É CULPA NOSSA, a sua contaminação, embora sempre vá sobrar para nós todas as consequências da aglomeração gerada aí fora.”

A diretora do Into-AC alerta ainda para que políticos conheçam de perto a realidade dos profissionais de saúde durante a pandemia e pede que eles não se aproveitem da situação.

“E o meu recado vai também para a maioria dos senhores políticos do Legislativo. Senhores, entendam bem, esse não é o momento de se aproveitar da desgraça dos outros. Se quiserem ajudar, venham! Venham aqui nos visitar, mas não como julgadores de uma realidade da qual vocês nada entendem e nem fazem questão de compreender. Venham, mas venham com o coração e mente abertos. Venham para contribuir, não para divergir do que não conhecem.”

Ela diz ainda que a mensagem é para aqueles que sentem medo de conhecer de perto a realidade dentro das unidades de saúde. “A mensagem é para aqueles que, porventura, se borram de medo de entrar aqui, de se aproximar da entrada. Medo do qual nós, profissionais, não temos direito e não podemos ter”, acrescenta.

