No Acre, Covid-19 faz 49 vítimas fatais nos primeiros cinco dias de março — Foto: Dhárcules Pinheiro/Arquivo pessoal

O Acre confirmou, nos primeiros cinco dias do mês de março, 49 vítimas fatais pela Covid-19. O número é uma média de 10 mortes pela doença por dia. O Acre tem, no total, desde o início da pandemia, 1.047 óbitos causados pelo novo coronavírus. A quantidade de óbitos tem aumentado drasticamente desde o início do ano. Isso fez com que o estado permanecesse na bandeira vermelha.

1 de março – 360 casos e 14 mortes;

2 de março – 187 casos e 8 mortes;

3 de março – 425 casos e 10 mortes;

4 de março – 378 casos e 7 mortes;

5 de março – 616 casos e 10 mortes.

O último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nessa sexta (5), trouxe a confirmação 59.500 pessoas infectadas pela Covid-19 em todo o estado nas últimas 24 horas.

O total de novos casos, 616, foi o 2º maior número em apenas 24 horas desde o início da pandemia. O recorde foi no dia 23 de fevereiro deste ano, quando foram 621 novos casos em apenas um dia.

O número de exames à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux continua alto e chegou 627 nesta segunda. Há 352 pessoas internadas.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e e 6.652,0 casos para cada 100 mil habitantes. O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 117% e de letalidade de 1,8%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 96 estão ocupados. Dessa forma, a taxa de ocupação apresentou uma leve queda e chegou a 91%. O Into, onde fica o maior hospital de campanha do estado, continua com lotação máxima. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26. Do G1 Acre

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 16 0 Assis Brasil 15 0 Brasiléia 27 0 Bujari 8 0 Capixaba 11 0 Cruzeiro do Sul 112 1 Epitaciolândia 23 0 Feijó 34 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 19 0 Manoel Urbano 3 0 Marechal Thaumaturgo 6 0 Plácido de Castro 12 0 Porto Acre 21 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 643 8 Rodrigues Alves 8 0 Santa Rosa do Purus 3 0 Sena Madureira 25 0 Senador Guiomard 20 0 Tarauacá 18 1 Xapuri 20 0 Total 1.047 10

262,9 mil mortes em todo o Brasil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h de sexta-feira (5).

O país registrou 1.760 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas – segundo dia de ligeira queda em relação aos dois recordes desde o início da pandemia, batidos na terça e quarta-feira – chegando ao total de 262.948 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.423, esta ainda em alta e com novo recorde – é a maior desde o começo da pandemia. A variação foi de 35% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

