Após a aquisição do imóvel, Flávio tem questionado os interlocutores mais próximos se sua ação foi “precipitada” – Foto: Reprodução

Brasil 247 – No último sábado (27) de fevereiro, quando Brasília se preparava para entrar em lockdown devido à explosão de mortes e à falta de UTIs, o casal Flávio e Fernanda Bolsonaro foram tranquilos às compras, em um dos mais caros shoppings de Brasília. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

O senador e sua esposa são os novos donos de uma mansão avaliada em R$ 6 milhões. Os dois passaram a chuvosa manhã daquele sábado visitando lojas caras do Casa Park, especializando em decoração e design. A mansão está no centro de um dos maiores escândalos do governo Bolsonaro.

O custo do luxuoso imóvel, localizado numa das regiões mais nobres de Brasília, é muito superior à renda declarada por Flávio, abrindo especulações de que ele adquiriu o bem através de fraude no Banco Regional de Brasília (BRB), responsável pelo financiamento de R$ 3,1 milhões utilizados na aquisição do imóvel.

Na campanha eleitoral de 2018, o senador declarou patrimônio de R$ 1,7 milhão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seu salário enquanto senador é de 25 mil reais mensais.

O filho de Bolsonaro comprou a casa milionária do namorado de uma juíza que trabalhou com um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que votou pela anulação das provas contra ele no caso das rachadinhas.

Após a aquisição do imóvel, Flávio tem questionado os interlocutores mais próximos se sua ação foi “precipitada”, segundo a jornalista Bela Megale. Criticado até mesmo por aliados pela compra, ele passou a fazer uma pergunta quando fala sobre o assunto com interlocutores: “Você também acha que eu errei?”.

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) pretende iniciar um movimento na Câmara dos Deputados para investigar a origem do dinheiro de Flávio na aquisição do imóvel, que também é investigado no esquema de corrupção da rachadinha enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro.

