Através de uma ação do Gabinete Solidário, da Deputada Federal Perpétua Almeida e do Deputado Estadual Edvaldo Magalhães, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu nesta quinta-feira, dia 04, mais de 200 kits de limpeza para ajudar as famílias atingidas pela enchente.

“Estamos buscando chegar em todos os municípios atingidos com a cheia. Quando a água baixa fica a lama, o cheiro é ruim, e a doença vem junto, por isso é importante cuidar dessa parte de limpeza logo. Outra forma de ajudar essa população, foi que apresentei uma proposta de lei ao Congresso Nacional pedindo que olhem com olhar mais cauteloso para o Acre, e aprovem essa proposta, permitindo a criação de um auxílio emergencial extraordinário para o Acre, para ajudar as famílias que precisam reconstruir suas vidas”, disse a Deputada Federal Perpétua Almeida.

A primeira-dama Lurdinha Lima enfatizou a importância da união de todos, em favor das famílias atingidas pela enchente. Ela destacou que a contribuição da sociedade, dos parlamentares e do poder público tem sido fundamental para proporcionar todo suporte necessário.

“As contribuições continuam chegando de todos os cantos, dos nossos parlamentares que estão dando muita força nesse momento, e assim vamos dar o apoio e o suporte necessário, para que todas as famílias saiam dos abrigos com seus kits de limpeza e com as cestas básicas, e que todas sejam amparadas neste momento, com essa contribuição que vem da sociedade, das entidades e do poder público”, falou a primeira dama Lurdinha Lima.

O Prefeito Zequinha Lima agradeceu o apoio dos Deputados Edvaldo e Perpétua, enfatizando a importância do apoio de todos neste momento que Cruzeiro do Sul enfrenta a maior enchente da história.

“É importante essa solidariedade. O povo está entendendo o momento que estamos vivendo, de pandemia e de cheia. Agradeço imensamente a Deputada Federal Perpétua Almeida e o Deputado Estadual Edvaldo Magalhães, que entendem esse momento que o Acre passa, que o Juruá e Cruzeiro do Sul também estão passando, e gentilmente estão vindo aqui fazer suas doações para que nós da prefeitura possamos distribuir para as pessoas que tanto precisam”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

A Deputada Perpétua Almeida esteve no Rio Juruá junto com o Prefeito Zequinha entregando parte dos kits e vendo de perto a realidade de algumas famílias que não saíram de suas residências.

“Em Cruzeiro do Sul constatei uma organização, que não vi igual em nenhum outro município. O Prefeito Zequinha Lima e a Primeira Dama Lurdinha estão de parabéns, pois a sociedade de Cruzeiro do Sul se sensibilizou e estão fazendo doações como nunca vi na história, isso porque eles estão empolgando as pessoas e mexendo com o coração dos cruzeirenses”, complementou a deputada, ao parabenizar as ações.

Veja matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.